Aggressiver Dieb verletzt sich selbst mit Messer

Dramatische Szenen am Mittwochvormittag in Wien-Döbling: Ein 41-jähriger Mann soll in einer Drogerie in der Billrothstraße eine Geldkassette aus einer Kassa gestohlen haben. Als er mit der Beute flüchtete, nahmen die alarmierten Polizisten sofort die Verfolgung auf. Kurz darauf eskalierte die Situation.