Israel-Flagge mit Dolch vom Rathaus geschnitten

„Austria oder Rapid, beides geht nicht“

Laut Staatsanwaltschaft war das noch nicht alles. So sollen sie auch Videos via Social Media, die Enthauptungen zeigen, geteilt haben. Ein Video, in dem ein IS-Gefangener erschossen wird, hätten sie mit „schön“ kommentiert. Hinzu kommen Videos mit IS-verherrlichenden Schlachtgesängen beim Krafttraining im Fitnessstudio.