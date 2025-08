Probleme bei Bayern? „Er ist verantwortlich!“

An eine langfristige Zukunft in München glaubt Hamann deshalb nicht und legt seinem Ex-Verein auch schon einen Nachfolger ans Herz: Frankfurts Markus Krösche. „Wenn es mal einen Sportdirektor in Deutschland gegeben hat, wo du sagst: wenn wir einen brauchen, den können wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen, dann ist er es jetzt“, fordert Hamann die Bayern zum Handeln auf.