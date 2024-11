3:0! Fußach brachte Spannung in die Vorarlbergliga

Entscheidungen stehen an

Der Blick der beiden Vorarlbergliga-Topklubs ging aber schon nach vorne. Für beide hat ein Aufstieg in die Eliteliga nicht die erste Priorität: „Wir werden erst in den nächsten Wochen entscheiden, wohin unser Weg führen soll“, sagte Erkinger nach dem Erfolg gegen die Walsertaler. Um dann gleich anzumerken, dass man selbst im Falle eines Aufstiegs in die Eliteliga keine großartigen Neuverpflichtungen tätigen würde: „Wir halten weiter an unserem Stamm fest, egal in welcher Liga.“