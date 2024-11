Greta Thunberg kritisiert Klimakonferenz in Baku

Die dortige Regierung habe, anders als von ihr behauptet, gar keine Ambitionen, Klimaschutz zu betreiben. Vielmehr plane es den Ausbau der Produktion von Öl und Gas, was mit den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens und der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius völlig unvereinbar sei. Das schrieb Thunberg jetzt in einem Kommentar in der britischen Zeitung „Guardian“.