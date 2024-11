S-Link: In dieser Gemeinde gab es ein Wähler-Patt

Strobl hatten keine Lust

Die Beteiligung an der Befragung lag in allen drei Bezirken bei knapp 40 Prozent, ein überraschend hoher Wert. Besonders demokratiebewusst gab man sich in Oberalm: Dort beteiligten sich 61,7 Prozent aller Stimmberechtigten am Votum betreffend S-Link. Schlusslicht in dieser Liste ist Strobl: Dort suchte am Sonntag nicht einmal jeder Vierte sein Wahllokal auf.