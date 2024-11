S-Link: Nur die Flachgauer stimmten dafür

Endergebnis liegt bald vor

Das vorläufige Endergebnis ohne Wahlkarten soll in der Stadt bis 17.30 Uhr vorliegen. Sehr hohe Zustimmungsraten von teilweise mehr als 70 Prozent erhielt der S-Link in jenen Gemeinden, die jetzt schon an der bestehenden Lokalbahnstrecke liegen. Deren Bürger wären die größten Profiteure einer Verlängerung. Ein anderes Bild dort, wo die zukünftige Trasse hätte verlaufen sollen. In Anif oder Hallein sprechen sich jeweils weit mehr als 60 Prozent gegen das Projekt aus.