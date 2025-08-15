Im Pannenbad öffnet das Sauna-Becken wieder
Nach langer Sperre
Eine Sperre folgte im Salzburger Pannenbad der nächsten. Jetzt einmal eine gute Nachricht: Ab Samstag haben zumindest die Saunagäste wieder einen Außenpool.
Auch die Reparatur des Saunabeckens am Dach war eine komplexe Angelegenheit. Es war undicht geworden und musste wegen einer schadhaften Abdeckung neu verfliest werden. Feine Risse hatten zu Wasseraustritten geführt.
Jetzt ist die Reparatur abgeschlossen: Saunagäste können hier ab morgen, Samstag, wieder planschen.
All jene, die auf das große Becken, das wegen beschädigter Deckenlamellen gesperrt worden war, warten, müssen sich noch länger gedulden. Die Wiedereröffnung ist für November geplant.
