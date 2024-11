S-Link: So reagiert die Politik auf die Abstimmung

Stadtpolitik verspricht „Plan B“

Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) zeigte sich erleichtert: „Wenn ich an mein Budget denke, gibt es eigentlich nur Gewinner.“ Er versprach: „Wir werden jetzt gemeinsam als Stadtregierung einen Plan B erarbeiten.“

Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ) schlug ähnliche Töne an: „Das Nein zum S-Link ist ein Ja an die Stadtpolitik alle anderen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Verkehrslösung zu finden.“