Familienfeier eskaliert, dann verletzt Mann Beamte

Zur Ausnüchterung in Zelle gebracht

Bei seiner Einvernahme gab der Mann an, sich nicht an viel erinnern zu können. Es habe Streit mit Familienmitgliedern gegeben, eine Rauferei mit der Polizei könne er sich nicht ins Gedächtnis rufen. Es könne aber sein, dass er „gestrampelt“ habe, so der Mann. Seine Erinnerung setze dann erst wieder in der Zelle ein, in die er auch zur Ausnüchterung gebracht wurde. Der Österreicher wurde zwischenzeitlich enthaftet und auf freiem Fuß angezeigt.