Wer ist der Mann, den wir beim Laternenfest ehren?

Wie beliebt der heilige Martin heute noch ist, verdeutlichen allein in Kärnten 51 Kirchen, die ihm geweiht sind – von Obervellach bis St. Martin im Granitztal. In ganz Europa wurden zu seinem Gedenken Kirchen errichtet, die Karibik-Insel Martinique ist nach ihm benannt und fünf Päpste nahmen seinen Namen an. Wer war der Mann, den jetzt noch so viele verehren?