Hilfe beim Reparieren von alter Technik gesucht

Dass nicht immer alles gleich neu gekauft werden muss und momentan nicht funktionierende Dinge nicht gleich weggeworfen werden müssen, ist mittlerweile vielen klar. Daher sind Reparaturcafés beliebt; jenes in der Together City in Villach an der Ecke Ringmauergasse/ Drauparkstraße läuft seit Jahren erfolgreich – nächste Termine am 13. September und am 11. Oktober (jeweils ab 10 Uhr).