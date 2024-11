So können wir uns trotz Klimawandel ernähren

Pflanzen aus dem Rohr

Der letzte Stopp führte die Delegation zur Firma „The Circle Food & Energy Solutions“. Das Unternehmen hat sich auf ein spannendes, symbiotisches Konzept zwischen Pflanzen und Fischen spezialisiert. Die Ausscheidungen von Koi-Karpfen, die in den Wasserspeichern leben, werden als Dünger für die in vertikalen Rohren heranwachsenden Pflanzen verwendet. Das von den Pflanzen gereinigte Wasser geht wieder zu den Fischen zurück. So können ohne dem Einsatz von Insektiziden große Mengen Wasser und Platz eingespart werden. Die Anlagen eignen sich perfekt zum Anbau kleiner Kräuter, aber auch Salate und anderer Pflanzen.