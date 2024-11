Autounfall sorgt für Stromausfall in Oberwart

Es müssen spektakuläre Szenen gewesen sein, für die ein unbekannter Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag in Oberwart gesorgt hat. Vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit donnerte der Lenker zuerst im Bereich des Messegeländes gegen einen Sicherungskasten und fuhr dann die Böschung in Richtung Pinka hinunter.