Eine Facebook-Gruppe als Fotoalbum des alten Graz

Nicht jeder darf in die Gruppe

Auch bei der Aufnahme in die Gruppe Graz in alten Ansichten – Vintage Graz selektiert er gezielt und lässt Interessenten vorerst Fragen beantworten. Denn er sieht es als ihre Aufgabe, die Vergangenheit möglichst korrekt abzubilden. „Nicht alles war früher besser“, sagt er und erzählt unter anderem von einer Siedlung in Puntigam, die in der Nachkriegszeit als provisorisches Wohnlager für geflüchtete Personen diente.