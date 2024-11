Finanzchef schlägt Alarm wegen Lohnnebenkosten

Weitere Kritikpunkte Humpelers betrafen etwa die Bildungskarenz oder das Arbeitslosengeld. Die Bildungskarenz koste die Arbeitslosenversicherung 500 Millionen Euro, schaffe es aber nicht, treffsicher höher zu qualifizieren. In Humpelers Augen sollte außerdem darüber nachgedacht werden, das Arbeitslosengeld degressiv zu gestalten, wie das in vielen anderen Ländern der Fall sei. Verbleibe dort jemand länger in der Arbeitslosigkeit, würden die Zahlungen an die Person aus anderen Töpfen erfolgen. Wer in Österreich als Arbeitsloser im Rahmen des Erlaubten dazuverdiene, komme auf denselben Netto-Verdienst wie ein Arbeitender. „Das kann es nicht sein!“