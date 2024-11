Nun wird doch an Lösung für „Todesrampe“ gefeilt

Mit Argwohn verfolgen die Bürger von Strasshof an der Nordbahn die Entwicklungen um die Überbrückung der Bahnbaustelle. Nach dem Bericht über die „Todesrampe“ – in Online-Foren wird auch schon mit Namen wie Sprungschanze, etc. verbal geätzt – werden die ÖBB jetzt aktiv, gehen der Sache auf den Grund und wollen baldigst eine Lösung herbeiführen.