Projekt „ArcheON“: Wanderweg um Hügelgräber

Archäologische Funde in Markt St. Martin

Dass jede Menge an Artefakten unter der Erde ruhten, bewies eine Feldbegehung unter der Leitung der Ärchäologin Manuela Thurner. In nur zwei Stunden stießen die 100 Teilnehmer auf einem nur 80 Meter breiten Acker in Markt St. Martin auf Keramikfragmente aus dem Mittelalter, 2000 Jahre alte Schlacke aus der Eisenproduktion, eine römische Münze und ein bronzenes Pferdchen.