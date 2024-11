Pakistan schließt wegen Luftverschmutzung Schulen

Feinstaub kann tief in Lunge eindringen

Besonders die winzig kleinen Partikel im Feinstaub können sehr tief in die Lunge eindringen und dort Schäden verursachen. Auch können sie in das Blut übergehen und so prinzipiell alle Organe erreichen. Insgesamt führt Feinstaub nach Angaben etwa des Umweltbundesamtes zu mehr Erkrankungen und einer erhöhten Sterblichkeit.