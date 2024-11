Erderwärmung heuer zum ersten Mal über 1,5 Grad!

Klimaforscher: „Kein Durchbruch bei COPs“

Der deutsche Klimawissenschaftler Mojib Latif ist skeptisch, was die Schlagkraft des Treffens angeht: „Die COPs sind offensichtlich nicht zielführend, und in Baku wird es auch keinen Durchbruch geben“, sagte er. „Auch wenn man versuchen wird, die Abschlusserklärung als solche zu verkaufen, wie so oft in den letzten Jahren.“