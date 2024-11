Roboter der TU Wien lernt Waschbeckenputzen

Lernen am Schwamm

Im konkreten Fall lernt das KI-System mehr oder weniger direkt vom Menschen. Das Vehikel dazu ist ein „instrumentiertes Werkzeug“ – hier ein handelsüblicher Haushaltsschwamm, den die Wissenschaftler kurzerhand durchlöchert und mit Kraft-Drehmoment-Sensoren versehen haben. So wird höchst detailliert aufgezeichnet, wie viel Kraft beim Handhaben des Schwammes an welcher Stelle und bei welcher Krümmung des Werkstückes – in dem Fall das Porzellanbecken – aufgewendet wird.