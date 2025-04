KI-Chips als neues Druckmittel der Trump-Regierung

Die Trump-Regierung deutet seit Monaten an, dass sie die Regelung „strenger, aber einfacher“ gestalten wolle. Das bisherige System wurde auch von Experten und Branchenvertretern kritisiert. Ken Glueck, hochrangiger Manager des Soft- und Hardwarekonzerns Oracle, wies darauf hin, dass etwa der Verbündete Israel und der teils von der pro-iranischen Houthi-Miliz kontrolliert Jemen beide in der zweiten Stufe eingeteilt seien. „Es würde mich nicht überraschen, wenn sie einen neuen Blick darauf werfen“, sagte er. Auch Nvidia hatte die Regelung bei ihrer Einführung scharf kritisiert. Zudem wird argumentiert, dass die Begrenzungen die Länder dazu bewegen könnten, sich für die Technologie an China zu wenden.