Wann kommen endlich die leistbaren Elektroautos?

Deshalb sind die europäischen Hersteller gut beraten, selbst an den Kosten zu drehen und können dafür mehrere Stellschrauben nutzen. Sie beschneiden das Format und setzten wieder auf Klein- und Kleinstwagen. Sie sparen am Antrieb und bauen kleine Akkus oder langsame Lader ein. Oder sie verlagern die Produktion wie Dacia beim Spring aus China oder Fiat beim Grande Panda und Citroen beim C3 aus Polen in Länder mit niedrigeren Lohn- und Energiekosten. Denn in Deutschland, so hat es Opel-Chef Florian Hüttl gerade im Interview klargestellt, lassen sich mit den aktuellen Kostenstrukturen billige E-Autos auf absehbare Zeit nicht produzieren. Kein Wunder, dass auch der Frontera nicht aus Rüsselsheim kommt oder aus Eisenach, sondern aus der Slowakei.