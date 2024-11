Mehr Gelassenheit | Andere Welt

Auf eine weitere Hängepartie wie schon vor vier Jahren waren wir in der „Krone“-Redaktion eingestellt – also auf ein US-Wahlergebnis möglicherweise erst nach Tagen. Doch dann konnten wir bereits Mittwoch im Morgengrauen auf krone.at von Trumps Sieglauf berichten und im gestrigen „Guten Morgen“-Newsletter um sieben Uhr auf „Noch einmal Trump“ eingehen. Die klare Wahl der Amerikaner hat auch unsere Planung für die heutige „Kronen Zeitung“ verändert. Wir haben die Strecke zur US-Wahl deutlich ausgeweitet. Angefangen von unserem US-Korrespondenten Christian Thiele beschäftigt sich heute ein gutes Dutzend Redakteurinnen und Redakteure in Berichten, Reportagen, Analysen und Kommentaren mit dem, was in der Nacht auf gestern in den USA geschehen ist. Und vor allem mit dem, was dort und im Rest der Welt, besonders auch bei uns in Österreich, nun passieren wird - mehr dazu weiter unten. Ob die vielen an die Wand gemalten Horrorszenarien, mit denen Trumps Sieg verbunden sein soll, tatsächlich eintreten werden? Da wäre durchaus mehr Gelassenheit angebracht.