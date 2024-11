Deshalb hat Donald Trump so deutlich gewonnen

28 Prozent der Amerikaner ist egal, wer gewinnt

Am Ende hatten allerdings bereits acht von zehn Wählern sich schon Anfang September entschieden, für wen sie ihr Kreuz machen. Und überraschend: In den politisch so gespaltenen Vereinigten Staaten war es für über ein Viertel der Amerikaner egal, wer am Ende der historischen Präsidentenwahl ins Weiße Haus einzieht. Bei einer Umfrage am Wahltag von „Talker Research“ gaben 28 Prozent aller Erwachsenen (jeweils 50 Prozent Republikaner und Demokraten) an, dass sie nach Monaten voller Wahlkampf-Werbungen im TV, Wahlspenden-Aufrufen per SMS und tägliche Aufregung um neue Umfragen einfach nur ihre Ruhe haben wollten.