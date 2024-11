Elon Musk ist nach Wahlnacht 12 Mrd. Euro reicher

Elon Musk (53), aktuell der wohlhabendste Mann der Welt, hat in den letzten Monaten etliche Millionen Dollar in den Wahlkampf von Donald Trump gepumpt. Ein Schachzug, der Trump vielleicht den Sieg, Musk aber massive Gewinne beschert hat. Seine Tesla-Aktie knallte in der Wahlnacht um 15 Prozent in die Höhe.