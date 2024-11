„Der Sieg von Elke Kahr in Graz war ein Zeichen“

Der Weg war geografisch nicht extrem weit, und dennoch sind Birgit Posch und Florian Dinius in einer völlig anderen politischen Welt gelandet. Sie kommt aus der Oststeiermark, er aus Oberösterreich – in beiden Regionen ist die KPÖ eine Randerscheinung. Nun leben sie in Graz, „und da ist die KPÖ eine ganz andere Nummer“, so Dinius.