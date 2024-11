185 Millionen $ Werbewert – Zukunft trotzdem vage

Trotz internationaler Top-Mediawerte ist die Zukunft des WTA-500 in Linz unsicher. Nicht nur, weil es in Oberösterreich an breiter Unterstützung fehlt, sondern auch, weil es in Wien, China und sogar dem Mittleren Osten Interessenten gibt, die die Lizenz für das Frauen-Tennis-Event erwerben wollen.