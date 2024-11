Arbeitslosigkeit in Vorarlberg weiter steigend

Ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer: Von den 1759 Arbeitslosen, die der Tourismusbranche zuzuordnen sind, haben bereits 59,1 Prozent eine Jobzusage in der Tasche. Der größte Anteil der Arbeitssuchenden entfällt mit 2556 Personen auf die Kategorie „Hilfsberufe“, gefolgt von den bereits erwähnten Tourismusberufen und jenen Tätigkeiten, die unter den Sammelbegriff „Büroarbeit“ (1415 Personen) fallen. 1244 Jobsuchende haben davor im Handel gearbeitet – in diesem Bereich war der Anstieg der Arbeitslosigkeit mit 23,4 Prozent am stärksten.