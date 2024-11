Moldau-Wahl: Cyberangriff und Bombendrohungen

Bombendrohungen in Deutschland, GB und Rumänien

Gerade auf die im Ausland lebenden Wahlberechtigten hatten es offenbar unbekannte Täter abgesehen, als sie gegen mehrere Wahllokale im Ausland Bombendrohungen lancierten. Wie das Auswärtige Amt in Chisinau am frühen Abend mitteilte, waren jeweils ein Wahllokal in Frankfurt am Main, Liverpool und Northampton sowie zwei Wahllokale in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Ziel von Drohungen. Während die britische Polizei die Wahllokale vorübergehend evakuieren ließ, wurde der Wahlverlauf in Frankfurt und Bukarest nicht unterbrochen.