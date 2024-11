Alte Telefonzelle als kleine Bibliothek

Die alte Telefonzelle wurde nicht entsorgt, sondern einfach einem neuen Zweck zugeführt. Die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Frauenkirchen haben die alte Zelle einfach umfunktioniert und Bücher hineingestellt. So schnell und einfach war die erste Bücher-Telefonzelle in Frauenkirchen entstanden. In Kooperation mit der ARGE Bücherwurm, an der sich zahlreiche lokale Vereine und Organisationen beteiligt haben, ist ein einzigartiger Ort entstanden, der zum Austausch, Verweilen und gemeinsamen Entdecken von Büchern einlädt.