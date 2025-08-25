Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie als Mahnmal

„Memory Box 71“ erinnert an das Drama von Parndorf

Burgenland
25.08.2025 11:00
Für 71 Migranten kam in Parndorf jede Hilfe zu spät.
Für 71 Migranten kam in Parndorf jede Hilfe zu spät.(Bild: Christian Schulter)

Erschütternde Momente, unfassbare Tragödien: Im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 kamen jeden Tag 5000 bis 20.000 Menschen über die Grenze nach Österreich. Hotspot war Nickelsdorf. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die Massenflucht am Dienstag vor zehn Jahren.

0 Kommentare

Am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung hatten skrupellose Schlepper an der serbisch-ungarischen Grenze 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder in einen luftdichten Kühl-Lkw zusammengepfercht. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion rollte der illegale Transport bis nach Österreich – und wurde in einer Pannenbucht der Ostautobahn bei Parndorf ohne Rücksicht auf die schrecklichen Folgen einfach abgestellt.

Jede Hilfe kam zu spät
Entdeckt wurde der zurückgelassene Laster, als es schon längst zu spät war. Am 27. August 2015 sind Beamte der Autobahnpolizei darauf aufmerksam geworden, während sie bei einem Einsatz auf der A4 daran vorbeifuhren. Nachdem die Polizisten ihre Amtshandlung abgeschlossen hatten, überprüften sie den verdächtigen Kühl-Lkw.

Schon auf dem Weg zur Pannenbucht befürchteten die Beamten das Schlimmste. Für die 71 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und Iran gab es keine Rettung, sie waren bereits seit Stunden tot, wie die Ermittlungen später ergaben. Die Schlepper konnten bald danach festgenommen werden. 2019 fassten die vier Haupttäter in Ungarn lebenslange Haftstrafen aus.

Lesen Sie auch:
In diesem Laster verloren 71 Menschen ihr Leben. 
Grauen von Parndorf
Kühllaster wurde vor zehn Jahren zu Massengrab
24.08.2025

„Memory Box“ kommt nach Schlaining
An die Opfer erinnert die Kunst-Installation „Memory Box 71“ des in Wien und Retz (NÖ) lebenden Künstlers Michael Kos. Das Mahnmal zeigt den Laderaum des Kühl-Lkw in Originalgröße mit nur 14 Quadratmetern und nennt die Vornamen aller Toten. Erstmals präsentiert wurde das aufrüttelnde Werk im Museum Moderner Kunst Kärnten 2020/2021, später war es im Kulturzentrum in Eisenstadt zu sehen. Jetzt hat die „Memory Box 71“ einen dauerhaften Platz auf Burg Schlaining.

Was hat die Politik daraus gelernt? „Die Flüchtlingstragödie ist ein Teil der burgenländischen Zeitgeschichte, die nie vergessen werden darf. In den darauffolgenden Jahren ist allerdings viel zu wenig passiert“, bedauert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Kritik übt er vor allem an „einer laschen Asylpolitik“ infolge der Krise.

Neue Systematik gefordert
Man habe der Bevölkerung immer wieder einen Bären aufgebunden – weder die Balkan-Route noch andere wichtige Pfade des Flüchtlingszustroms seien jemals geschlossen gewesen. Doskozil fordert auf europäischer Ebene eine neue Verfahrenssystematik mit außereuropäischen Zentren und raschen Asylverfahren sowie einen effektiven Schutz der EU-Außengrenzen.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 25°
Symbol heiter
Güssing
9° / 25°
Symbol heiter
Mattersburg
10° / 25°
Symbol heiter
Neusiedl am See
12° / 24°
Symbol heiter
Oberpullendorf
11° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
136.195 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
92.681 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
87.038 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2305 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1157 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Burgenland
18.630 Euro Schaden
Dieb verurteilt: 31 Handys am Nova Rock gestohlen
Neues Buch
Sansibar: Eine Reise in ein wirkliches Paradies
Unfälle vermeiden
E-Scooter sind verstärkt im Fokus: Neue Kampagne
Komm, mach mit!
Fit & gesund mithilfe von künstlicher Intelligenz
Unbesetzte Mandate
FPÖ will in Mattersburg jetzt neu durchstarten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf