„Memory Box 71“ erinnert an das Drama von Parndorf

„Memory Box“ kommt nach Schlaining

An die Opfer erinnert die Kunst-Installation „Memory Box 71“ des in Wien und Retz (NÖ) lebenden Künstlers Michael Kos. Das Mahnmal zeigt den Laderaum des Kühl-Lkw in Originalgröße mit nur 14 Quadratmetern und nennt die Vornamen aller Toten. Erstmals präsentiert wurde das aufrüttelnde Werk im Museum Moderner Kunst Kärnten 2020/2021, später war es im Kulturzentrum in Eisenstadt zu sehen. Jetzt hat die „Memory Box 71“ einen dauerhaften Platz auf Burg Schlaining.