Fit & gesund mithilfe von künstlicher Intelligenz

Thomas Fleischhacker ist diplomierter Personal-, Fitness- und EMS-Trainer aus Podersdorf am See. Vor fünf Jahren – gerade zu Corona – begann er mit seiner Ausbildung, die er bei seinem Mentor Roman Daucher, der vor allem Cafe Puls Zuschauern als Fitnesscoach ein Begriff ist, genoss. Danach spezialisierte er sich auf EMS-Training und traute sich in die SelbstständigkeitBei EMS werden elektrische Impulse zur Muskelstimulation eingesetzt.