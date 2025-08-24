Fit & gesund mithilfe von künstlicher Intelligenz

Kurz, aber dafür intensiv trainieren: Das kann man bei Thomas Fleischhacker in Podersdorf. Unterstützt werden er und seine Klienten dabei ab sofort durch ein KI-unterstütztes Trainingssystem.
Thomas Fleischhacker ist diplomierter Personal-, Fitness- und EMS-Trainer aus Podersdorf am See. Vor fünf Jahren – gerade zu Corona – begann er mit seiner Ausbildung, die er bei seinem Mentor Roman Daucher, der vor allem Cafe Puls Zuschauern als Fitnesscoach ein Begriff ist, genoss. Danach spezialisierte er sich auf EMS-Training und traute sich in die SelbstständigkeitBei EMS werden elektrische Impulse zur Muskelstimulation eingesetzt.
„Es geht dabei um kurze, sehr knackige und hocheffektive Trainingseinheiten“, erklärt der Podersdorfer.
Genau zum fünfjährigen Jubiläum seiner „Body & Mind Lounge“ geht er mit neuen Geräten und dem „Training der Zukunft“ noch modernere – und effektivere Wege. Denn ab sofort kann man mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Körper und Geist trainieren.
Auf jeden einzelnen optimal eingestellt
Kommt ein neuer Kunde, geht es zuerst zu einem Gerät, das einen quasi komplett „durchleuchtet“. Mit dem „Own Test System“ wird das „biologische Alter“ jeder Person ermittelt. Das kann – je nach Fitnesszustand – deutlich mit dem echten Lebensalter differieren.
Ermittelt wird das „Body Age“ mithilfe einer Abfolge wissenschaftlich abgesicherter Standardtests. „Auf Basis von Körperdaten wie BMI, Körperfett und Blutdruck, sowie Tests zu Ausdauer, Kraft und Flexibilität bekommen wir das biologische Alter“, erklärt Thomas Fleischhacker. Das Gerät zeigt auch, welches Body Age durch ein gezieltes Fitnessprogramm zu realisieren ist und gibt die Trainingsempfehlungen dazu. „Das Training wird also von der KI für jeden Kunden individuell zusammengestellt“, so Fleischhacker.
Das Training ist spielerisch aufgebaut, die Geräte auf dem neuesten Stand der Technik. Acht Geräte sind derzeit da, um Rücken, Bauch, Beinbeuger und -strecker, Brust, Körpermitte und Gesäß zu trainieren. Die Geräte für Bizeps und Schultern kommen demnächst. Thomas Fleischhacker: „Verschwende keine Zeit an Probleme der Vergangenheit, denn jetzt kommt deine Zeit. Oder wie ich immer sage: ’It’s time for your lifetime’.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.