E-Scooter sind verstärkt im Fokus: Neue Kampagne

Helmpflicht, Tempolimit und keine Mitfahrer

Unter anderem werden Polizei und Stadt bei Aktionstagen zu Vorschriften informieren und praktische Tipps geben. Beispielsweise dürfen die Elektro-Flitzer nicht schneller als 25 km/h fahren, in Begegnungszonen sogar nur Schrittgeschwindigkeit. Kinder unter 12 Jahren müssen Helm tragen und schon einen Radfahrausweis haben. Außerdem müssen sie beaufsichtigt werden. Eine zweite Person darf am E-Scooter nicht mitgenommen werden. Wichtig für ältere Fahrer: Das Alkohollimit liegt bei 0,8 Promille.