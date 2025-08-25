Vorteilswelt
Sansibar: Eine Reise in ein wirkliches Paradies

Burgenland
25.08.2025 09:00
Ebbe und Flut – beide Bilder muten paradiesisch an. Kein Wunder, dass die burgenländische ...
Ebbe und Flut – beide Bilder muten paradiesisch an. Kein Wunder, dass die burgenländische Autorin ihr Herz an diese Region verlor.(Bild: Ivancsics)

Autorin Karin Ivancsics ist Sansibar-Reisende, seit sie alt genug ist und das Geld dafür hat. Ihre Erlebnisse gibt’s jetzt in einem Buch.  

Oft wird die Deutsch Jahrndorferin gefragt, wie sie sich die Wochen in der Wärme denn leisten kann. Für sie ist das aber alles eine Sache der Organisation. Denn: „Das Teuerste an dem Aufenthalt ist der Flug“, erklärt sie. Der macht rund 700 Euro aus. Eine Unterkunft gibt’s um etwa 600 Euro – für einen Monat. „Ich koche oft selbst, das kostet kaum etwas“ schildert sie. Nachdem sie und ihr Lebensgefährte die Kälte so gar nicht leiden können, sind sie meist von November bis März im Ausland.

Karin Ivancsics liebt Sansibar. Sie verbringt immer drei bis vier Wochen auf der Insel. Ihre ...
Karin Ivancsics liebt Sansibar. Sie verbringt immer drei bis vier Wochen auf der Insel. Ihre Erlebnisse erzählt sie in einem Buch.(Bild: Ivancsics)

Sri Lanka, Thailand, Sansibar – es treibt sie in Destinationen, in denen es warm ist. Vor 2020 war Sansibar noch verschlafen, es gab kaum Tourismus. Alleine das Ankommen bereitet ihr Freude: „Man steigt aus dem Flugzeug direkt in den Sand. Es gibt kaum was Schöneres“, schwärmt die Burgenländerin. In Jambiani findet man einen zwei Kilometer langen Sandstrand. „Früher gab es dazwischen ein paar Unterkünfte, aber wirklich nur vereinzelt“, erzählt Ivancsics. Jetzt ist das anders.

Corona veränderte den Inselstaat
Tansanias Präsident beschloss 2020, dass die Region Coronafrei sei. Das veränderte das Land. Mehr Hotels entstanden. Der Tourismus nahm zu. „Für die Einheimischen war das durchaus positiv. Sie haben von den Gästen profitiert und können jetzt selbst Ressorts und Restaurants kaufen. Dort kann man auimmer noch zu fairen Preisen wohnen bzw. essen.“

Auch, wenn Corona Tansania verändert hat, ist es immer noch besuchenswert – und wenn es nur mit ...
Auch, wenn Corona Tansania verändert hat, ist es immer noch besuchenswert – und wenn es nur mit dem Buch von Karin Ivancsics ist. Tauchen Sie ein!(Bild: Ivancsics)

Ein Buch über ihre Reisen & Erkundungen
In „Sansibar – Erkundungen eines Paradieses“ hat sie Geschichten über „ihr Sansibar“ gesammelt. So erzählt sie in etwa über Prinzessin Sayyida, die 1844 auf Sansibar geboren wurde und 1866 mit ihrem deutschen Mann – ihrer verbotenen Liebe – nach Deutschland floh. Oder auch ihrer Begegnung mit einem Massai. Neugierig? Das Buch erscheint Ende August/Anfang September im Milena Verlag.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
