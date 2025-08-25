Sansibar: Eine Reise in ein wirkliches Paradies

Oft wird die Deutsch Jahrndorferin gefragt, wie sie sich die Wochen in der Wärme denn leisten kann. Für sie ist das aber alles eine Sache der Organisation. Denn: „Das Teuerste an dem Aufenthalt ist der Flug“, erklärt sie. Der macht rund 700 Euro aus. Eine Unterkunft gibt’s um etwa 600 Euro – für einen Monat. „Ich koche oft selbst, das kostet kaum etwas“ schildert sie. Nachdem sie und ihr Lebensgefährte die Kälte so gar nicht leiden können, sind sie meist von November bis März im Ausland.