Lebensfreude-Messe mit Tipps, Tests & Rauschbrille

Zahlreiche Lebensfreude-Messebesucher konnte der Villacher Medizinier Michael Ausserwinkler bereits in Vorträgen informieren. Auch am Freitag, 8. November, hält er zur Eröffnung der Gesundheitstage ein Referat über das Volksleiden Gelenkschmerzen (15.30 Uhr). Schulterschmerzen sind bei Helmut Emser von der Privatklinik Villach um 20 Uhr das Thema. „Gesunder Bauch – gesunder Mensch“, wie Magen-Darm und das Denken zusammenhängen, erklärt die Ärztin Patricia Winkler Payer am Samstag ab 9.30 Uhr. Medizin, die aus der Küche kommt, präsentiert Primarius Georg Lexer am Samstag ab 11.30 Uhr.