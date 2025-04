Spiegelbild der Zukunft: Bachmann-Kuppel in Görz

Das war 2021. Heute, 2025, steht die Kuppel in einem anderen Land; man möchte sagen: in zwei anderen Ländern. Nach Klagenfurt und Wien reiste sie – verschickt von der Kärntner Kulturstiftung – in die Europäische Kulturhauptstadt Nova Gorica (Slowenien), wo sie wenige Meter von der italienischen Staatsgrenze silbern-glänzend aus einem begrünten Amphitheater in den bewölkten Himmel ragt.