Erhöhung der Netzgebühren entzündet Polit-Debatte

Die gleiche Forderung, wie Köfer, stellen auch einmal mehr die Kärntner Sozialdemokraten. „So wie die Autobahnvignette und auch die Post- und Handytarife in allen Bundesländern gleich hoch sind, muss es auch machbar sein, die Netztarife in Österreich einheitlich zu gestalten“, sagt SP-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, der in Richtung FP scharf schießt. Denn immerhin werde von den Freiheitlichen behauptet, dass Kärnten über den E-Control-Regulierungsbeirat die Festsetzung des Stromnetztarifes beeinflussen könne. Sucher: „Das ist laut Auskunft von Juristen einfach nicht möglich. Sonst hätte es die FPÖ in ihrer Regierungsverantwortung ja vermutlich auch schon gemacht.“