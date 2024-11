„Individuelle Gestaltung wird immer wichtiger“

Mehr Feuerbestattungen

Das beginnt schon bei der Art der Beisetzung. Der Anteil an Feuerbestattungen liegt mittlerweile schon bei 30 bis 35 Prozent. Tendenz weiter steigend. Vereinzelt gibt es sogar Anfragen wegen einer Wasserbestattung. „Im Burgenland ist das nicht möglich, aber in einem Abschnitt der Donau in Niederösterreich“, erzählt Aufner. Der steigende Anteil der Konfessionslosen an der Bevölkerung wirkt sich ebenfalls auf die Beisetzungen aus. So kommen immer öfter Trauerredner anstelle der Geistlichen zum Einsatz.