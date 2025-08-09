Strompreis-Debatte: Scharfe Worte von Rot-Grün

Gesetz soll Kunden dienen

Nicht nur 30.000 Burgenländer, die dank privater Fotovoltaikanlage Sonnenstrom produzieren, sollen laut Kritik in die eigene Tasche greifen, zur Kasse gebeten werden auch die Nutzer der Windkraft. „Alle müssen künftig Netzkosten zahlen, wenn sie Strom einspeisen“, wird bekrittelt. Die vorgesehene Spitzenkappung bei Wind- und PV-Anlagen werde den Ausbau erneuerbarer Energien zusätzlich belasten, wie Sharma aufzeigt: „Das Gesetz muss den Kunden dienen und nicht den Rechtsanwälten. Eine Energierechnung, die von Juristen geschrieben werden muss, um mehr als 20 Paragraphen zu erfüllen, kann nicht der Anspruch des Gesetzgebers sein.“