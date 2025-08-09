Zimmerbrand: Frau von Feuerwehr gerettet

Samstag Früh wurden die Feuerwehrleute aus Rauchwart und Bocksdorf zu einem Zimmerbrand gerufen, bei dem sich auch noch eine Bewohnerin bergen mussten.
Nach der Alarmierung rückten sofort mehr als 30 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Bewohnerin noch im Haus. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie das Gebäude sicher verlassen und wurde anschließend dRettungsdienst und Hausärztin übergeben.
Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Zur Unterstützung kamen auch ein Druckbelüfter sowie eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Bereits nach kurzer Zeit konnte „Brand aus“ gemeldet werden.
Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden. Neben den Feuerwehren standen auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.
