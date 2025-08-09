Eine Wette und viel Spaß am Golser Volksfest

Noch acht Tage Volksfest-Action stehen vor der Tür. Bei der Eröffnung und am ersten Samstag war schon so einiges los.
Volksfest-Eröffnungsmoderator Michael Pimiskern wettete mit Bürgermeister Kilian Brandstätter, dass er es nicht schafft gemeinsam mit zehn Prominenten Autodrom zu fahren – und verlor. Denn die Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen den Spaß mitzumachen.
Nach dem Autodrom ging es dann noch auf ein paar andere Geräte. Auch heute Abend ist wieder einiges los. Um 19 Uhr gibt‘s den Bieranstich mit Bürgermeister Kilian Brandstätter, danach stehen Benjamin Gedeon und die Gruppe Bärenstark auf der Weinzeltbühne. In der Arena wird zum Tschako Revival geladen und im Bierzelt stehen ab 21 Uhr die Puszta Ramblers auf der Bühne.
Pimiskern muss singen!
Am Sonntag sperrt das Volksfest schon früher auf. Ab 11 Uhr gibt es den ORF Frühschoppen, bei dem Michael Pimiskern seine Wettschuld einlösen muss: Er wird auf der Bühne stehen und ein Liedchen trällern. Ab 15 Uhr steht der Nachmittag der älteren Generation auf dem Programm. Das ganze Programm unter golservolksfest.at
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.