Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gaudi am Autodrom

Eine Wette und viel Spaß am Golser Volksfest

Burgenland
09.08.2025 19:00
Die Beifahrerin von ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl ist bei seinen wilden Fahrkünsten offenbar das ...
Die Beifahrerin von ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl ist bei seinen wilden Fahrkünsten offenbar das Lachen vergangen.(Bild: Golser Volksfest)

Noch acht Tage Volksfest-Action stehen vor der Tür. Bei der Eröffnung und am ersten Samstag war schon so einiges los. 

0 Kommentare

Volksfest-Eröffnungsmoderator Michael Pimiskern wettete mit Bürgermeister Kilian Brandstätter, dass er es nicht schafft gemeinsam mit zehn Prominenten Autodrom zu fahren – und verlor. Denn die Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen den Spaß mitzumachen. 

Astrid Eisenkopf, Michael Pimiskern und Kilian Brandstätter hatten ihren Spaß!
Astrid Eisenkopf, Michael Pimiskern und Kilian Brandstätter hatten ihren Spaß!(Bild: Kilian Brandstätter)
Für den Bürgermeister hieß es: Wette gewonnen! Für den Moderator heißt es am Sonntag singen!
Für den Bürgermeister hieß es: Wette gewonnen! Für den Moderator heißt es am Sonntag singen!(Bild: Kilian Brandstätter)

Nach dem Autodrom ging es dann noch auf ein paar andere Geräte. Auch heute Abend ist wieder einiges los. Um 19 Uhr gibt‘s den Bieranstich mit Bürgermeister Kilian Brandstätter, danach stehen Benjamin Gedeon und die Gruppe Bärenstark auf der Weinzeltbühne. In der Arena wird zum Tschako Revival geladen und im Bierzelt stehen ab 21 Uhr die Puszta Ramblers auf der Bühne. 

Pimiskern muss singen!
Am Sonntag sperrt das Volksfest schon früher auf. Ab 11 Uhr gibt es den ORF Frühschoppen, bei dem Michael Pimiskern seine Wettschuld einlösen muss: Er wird auf der Bühne stehen und ein Liedchen trällern. Ab 15 Uhr steht der Nachmittag der älteren Generation auf dem Programm. Das ganze Programm unter golservolksfest.at

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
15° / 34°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
17° / 34°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.384 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
203.034 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
153.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1543 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1533 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1227 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Burgenland
Getränke-Verpackungen
Die Wirtschaft sieht das Pfandsystem als Erfolg
Einsatz in Rauchwart
Zimmerbrand: Frau von Feuerwehr gerettet
Abriss in Etappen
Alte Klinik Oberwart fällt, doch erst „Entgiftung“
Kein Ende im Streit
Strompreis-Debatte: Scharfe Worte von Rot-Grün
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf