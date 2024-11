Fruchtsäfte aus Österreich sind ein Exportschlager

Preis für Äpfel ist stark gestiegen

Diese Entwicklung merkt auch Gerhard Höllinger, Chef des gleichnamigen Biosaft-Herstellers mit Sitz im niederösterreichischen Pressbaum: „Wir hatten in neun Jahren nur zweimal eine Normalernte in der Steiermark.“ In dem südlichen Bundesland, wo drei Viertel der Äpfel herkommen, arbeitet er mit gesamt 3500 Bauern zusammen, die ihm vor allem Streuobst liefern. Der Preis für die Früchte ist klar gestiegen, von etwa 20 Cent auf 30 Cent pro Kilo. Die gute Nachfrage bei gleichzeitig knapper Versorgung treibt die Kosten in die Höhe.