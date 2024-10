„Anora“: Wildes Liebesdrama à la „Pretty Woman“

Die junge und wunderschöne New Yorker Sexarbeiterin Anora (Mikey Madison) verliebt sich in den Sohn eines russischen Oligarchen, Wanja (Mark Eydelshteyn). Hals über Kopf heiraten die beiden in Las Vegas und träumen vom großen Glück. Doch Wanjas mächtige Eltern haben ganz andere Pläne. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Anora“.