Sexy Dreharbeiten ++ Packendes Sterbehilfedrama

Das Star-besetzte Drama „The Room Next Door“ dominiert derzeit die Kino-Schlagzeilen: Was steckt dahinter? Für Aufsehen sorgt auch die neue, britische Serie „Rivals“: Im Interview verraten die zwei Hauptdarsteller Alex Hassell und David Tennant wie unangenehm die Dreharbeiten wirklich waren. Und normalerweise wird’s zu Halloween ja eher gruselig… Heuer gibts mit einem Last One Laughing-Special eher was zum Lachen. Aber lohnt sichs?