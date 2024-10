„Lonely Planet“: Belanglose Liebeswirren

Na gut, dann werfen wir mal die brennendste Frage vorab schon mal in den Raum: Reichen eine Oscarpreisträgerin, einer der Hemsworth-Brüder – eigentlich eh egal welcher, sie sind alle nett zum Anschauen – und Marokko als exotischer Hintergrund, um eine schöne, tiefgründige Romanze zu erzählen? Die Handlung klingt jedenfalls vielversprechend: Eine zurückgezogen lebende Autorin (Laura Dern) reist zu einem renommierten Schriftsteller-Retreat in Marokko, in der Hoffnung, dass die abgelegene Umgebung ihre Schreibblockade lösen wird. Dort lernt sie einen jungen Mann (Liam Hemsworth) kennen – und was als Bekanntschaft beginnt, entwickelt sich zu einem berauschenden, lebensverändernden Liebesabenteuer. So möchte uns die Beschreibung von Netflix das Liebesmärchen zumindest verkaufen. Doch die Realität sieht weniger romantisch aus als die vermeintliche Romanze in „Lonely Planet“.