„In Liebe, Eure Hilde“: Erschütterndes NS-Drama

Ihr Mut war immer größer als die Angst. Ihr Wirken im Widerstand gegen die Nazidiktatur kostete Hilde Coppi (Liv L. Fries, „Babylon Berlin“) das Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans (J. Hegemann) beteiligte sie sich an Flugblattaktionen und am Versuch, Wehrmachtspläne an die Sowjetunion geheim via Funk zu übermitteln. Der kommunistische Hintergrund trug dem Netzwerk den von der Gestapo ersonnenen Namen „Rote Kapelle“ ein.