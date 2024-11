Deshalb sorgt Eishockey-Teamchef für Kopfschütteln

Deutschland zeigt, wie es geht

Bei Vorauer ist es für die Spielpraxis des Schlussmannes ja noch verständlich. Aber die Feldspieler erhalten so erneut keine so dringend benötigte Pause – zumal vor allem die Verteidiger Maier, Nickl und Unterweger ja auch bei der Olympia-Quali dabei waren. Aber auch Obersteiner (10 Länderspiele) und Schwinger (33 Team-Einsätze) sind für Bader keine unbekannten Cracks, die er sich unbedingt ansehen müsste. In Deutschland läuft das anders: Trainer Harold Kreis verzichtet beim Turnier auf jene Spieler, die auch in der Champions Hockey League im Einsatz waren.