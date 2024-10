Jetzt fix! So geht es beim VSV weiter

Nun also fix! Wie die „Krone“ bereits berichtete, zieht sich der bisherige Vorstand des VSV rund um Bosse Gerald Rauchenwald und Andi Schwab mit Ende der Saison zurück. „Aufgrund zeitlicher Einschränkungen ist es uns nicht mehr möglich, uns in der gewohnten Intensität ehrenamtlich für den VSV zu engagieren. Zukünftig werden wir in einem breit aufgestellten Beirat mitwirken und dem Verein damit weiterhin beratend zur Seite stehen“, so die Vorstände Andreas Schwab und Gerald Rauchenwald.