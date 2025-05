Trump setzt Visa für ausländische Studenten aus

Die US-Regierung legt Studentenvorhaben vorerst auf Eis: Außenminister Marco Rubio wies Botschaften und Konsulate an, bis auf Weiteres keine neuen Termine für Studenten- und Austauschvisa zu vergeben. Grund: Das Außenministerium will künftig genauer prüfen, was Antragsteller in sozialen Netzwerken posten.